مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/10 - 25 : 06 AM
المنامة في 10 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:
/جلالة الملك في حديث إلى «الأهرام»: تطورنا لا يعجبهم في إيران.. لأنهم «فشلة».
/وزير الخارجية: خطوات رئيس وزراء العراق لتنظيم سلاح الدولة شجاعة.
/وزير شؤون الاعلام: الدراما البحرينية تعود الى الشاشة في رمضان.
/وزير الاسكان توزيع اراض على الصحفيين وارد.
/وزيرة الصحة: ابتعاث 32 طبيبا بحرينيا إلى الخارج للتدرب على التخصصات الدقيقة.
/وزير العمل والنائب البكري يبحثان تنفيذ المطالب الاجتماعية والعمالية لأهالي الدائرة التاسعة.
/وزارة الاشغال تبدأ قريبا مشاريع تطويرية لطرق ثانية الجنوبية.
/«أمانة العاصمة» ينضم إلى نظام المقترحات والشكاوى (تواصل).
/البحرين والإمارات يبحثان التعاون العمالي.
/«العلوم الصحية» تناقش تدريب 20 عاطلا لمشروع «جليس المسن».
/المجلس الأعلى للمرأة ينظم عددا من الفعاليات احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.
/بيان سعودي بريطاني: السعودية حليف اسـتـراتـيجـي في المنطقة.
/اردوغان: القوات التركية قد تدخل عفرين «في أي لحظة».
/قــافـلة مـساعدات تدخل الـغـوطة الـشرقية رغـم استمـرار القصف.
/محمد بن سلمان يبحث مع وزير دفاع بريطانيا مكافحة الإرهاب.
/بلومبرج: مفاوضات سعودية أمريكية لإنشاء مفاعلات نووية.
/زيد رعد الحسين: رئيس الفلبين في حاجة إلى «فحص نفسي».
/الــرئيـس الأمـــريكي والــزعــيم الكــوري الشمالي سيعقدان قمة تاريخية قريبا.
/إجراءات أمنية مشددة في محيط المساجد في سريلانكا بعد أعمال العنف.
/الجيش البريطاني يشارك في التحقيق في تسميم جاسوس روسي مزدوج.
/تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري أوقع تسعة قتلى في كابول.
/قبيلة الغفران تشكو النظام القطري مجددا إلى الأمم المتحدة.
و.ش
بنا 0317 جمت 10/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/10 - 25 : 06 AM