مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 10 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:

/جلالة الملك في حديث إلى «الأهرام»: تطورنا لا يعجبهم في إيران.. لأنهم «فشلة».

/وزير الخارجية: خطوات رئيس وزراء العراق لتنظيم سلاح الدولة شجاعة.

/وزير شؤون الاعلام: الدراما البحرينية تعود الى الشاشة في رمضان.

/وزير الاسكان توزيع اراض على الصحفيين وارد.

/وزيرة الصحة: ابتعاث 32 طبيبا بحرينيا إلى الخارج للتدرب على التخصصات الدقيقة.

/وزير العمل والنائب البكري يبحثان تنفيذ المطالب الاجتماعية والعمالية لأهالي الدائرة التاسعة.

/وزارة الاشغال تبدأ قريبا مشاريع تطويرية لطرق ثانية الجنوبية.

/«أمانة العاصمة» ينضم إلى نظام المقترحات والشكاوى (تواصل).

/البحرين والإمارات يبحثان التعاون العمالي.

/«العلوم الصحية» تناقش تدريب 20 عاطلا لمشروع «جليس المسن».

/المجلس الأعلى للمرأة ينظم عددا من الفعاليات احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

/بيان سعودي بريطاني: السعودية حليف اسـتـراتـيجـي في المنطقة.

/اردوغان: القوات التركية قد تدخل عفرين «في أي لحظة».

/قــافـلة مـساعدات تدخل الـغـوطة الـشرقية رغـم استمـرار القصف.

/محمد بن سلمان يبحث مع وزير دفاع بريطانيا مكافحة الإرهاب.

/بلومبرج: مفاوضات سعودية أمريكية لإنشاء مفاعلات نووية.

/زيد رعد الحسين: رئيس الفلبين في حاجة إلى «فحص نفسي».

/الــرئيـس الأمـــريكي والــزعــيم الكــوري الشمالي سيعقدان قمة تاريخية قريبا.

/إجراءات أمنية مشددة في محيط المساجد في سريلانكا بعد أعمال العنف.

/الجيش البريطاني يشارك في التحقيق في تسميم جاسوس روسي مزدوج.

/تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري أوقع تسعة قتلى في كابول.

/قبيلة الغفران تشكو النظام القطري مجددا إلى الأمم المتحدة.





و.ش



بنا 0317 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/10 - 25 : 06 AM