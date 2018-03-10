الطقس في البحرين: معتدل ولكنه حار نسبيا خلال النهار المنامة في 10 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله معتدلا ولكنه حار نسبيا خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبر في وقت لاحق.

الرياح: جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا، تتحول إلى شمالية غربية في وقت متأخر من الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى: 20 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 بالمئة، والصغرى 20 بالمئة.







و.ش



بنا 0255 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/10 - 20 : 06 AM