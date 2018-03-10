ولي العهد السعودي يغادر بريطانيا ويشيد بالمباحثات التي اجراها

لندن في 10 مارس/بنا/ بعث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي شكر للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وإيرلندا الشمالية والسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء إثر مغادرته لندن اليوم اشاد فيها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.



وأكد أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتعزيزها وفي دعم أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وملكة بريطانيا .



واوضح خلال البرقيتين ان المباحثات التي اجراها مع رئيسة الوزراء وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين اكدت العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين .



س.ي



بنا 0254 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/10 - 04 : 06 AM