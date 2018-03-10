استشهاد شاب فلسطيني معاق واصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي

الخليل وغزة في 10 مارس/بنا/ استشهد شاب فلسطيني معوق امس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة /الخليل/ جنوب الضفة الغربية.



وذكر مستشفى الخليل الحكومي أن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما استشهد متأثرا برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل وأن الشهيد من الأشخاص ذوي الاعاقة وهو أبكم وأصم.



كما أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي امس الجمعة على أطراف شرق قطاع غزة وحالتهم متوسطة.



س.ي



بنا 2205 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/10 - 17 : 01 AM