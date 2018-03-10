المسؤول النفطي الفنزويلي الذي ساعد في تأسيس منظمة (أوبك) توفى عن 90 عاما لندن 9 مارس/بنا/ توفي اليوم الجمعة أليريو بارا المسؤول النفطي الفنزويلي الذي ساعد في تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وظل له دور مؤثر في اجتماعاتها، عن 90 عاما.



وحسب (رويترز) أن أليريو بارا وبصفته مساعدا لوزير الطاقة الفنزويلي آنذاك، حضر الاجتماع الذي عقده مسؤولون من فنزويلا والسعودية والكويت وإيران والعراق في بغداد في 1960 والذي شهد الإعلان عن قيام أوبك التي يوجد مقرها الآن في فيينا.



وفي مسودة بيان لأوبك أثنى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو على بارا قائلا إنه "أحد الرجال العظماء في التاريخ"، وشغل بارا منصب وزير الطاقة والمناجم في فنزويلا في الفترة من 1992 إلى 1994 ورئيس وفدها إلى أوبك، وتولى أيضا رئاسة المنظمة، وكان عضوا في مجلس إدارة شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بدفسا).



واشارت إلى أن أليريو بارا ظل في الأعوام اللاحقة يلعب دورا غير رسمي، لكنه مؤثر في اجتماعات أوبك لرسم السياسة النفطية، وساعد أحيانا المنظمة المتشاكسة في الوصول لاتفاق.



وقال مصدر بصناعة النفط كان يعرف بارا "هو كان يذهب دائما إلى فيينا لحضور الاجتماعات، لم يكن يذهب إلى الأمانة العامة لأوبك لكن الناس كانوا يأتون للقائه. كان له دور مؤثر جدا".



وحضر بارا الغالبية العظمى من اجتماعات أوبك المئة والثلاثة والسبعين منذ 1960م، وقال مصدر في أوبك "هو لم يكن له فقط دور أساسي في تأسيس أوبك لكنه ظل على ارتباط بالمنظمة طوال حياته الحافلة بالأحداث".



خ.أ



بنا 1920 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/09 - 25 : 10 PM