السلطات الجزائرية تدمر ألغام تقليدية الصنع ومخبأين يحويان مواد متفجرة ومعدات تفجير الجزائر في 9 مارس/بنا/ تمكنت السلطات العسكرية في الجزائر من تدمير ثلاثة عشر (13) لغما تقليدي الصنع ومخبأين يحويان ثلاثة (3) هواتف محمولة مفخخة، وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع و500 غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجيري حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن المصدر العسكري أوضح أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة البويرة أمس (13) لغما تقليدي الصنع ومخبأين (2) يحويان ثلاثة (3) هواتف محمولة مفخخة وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع و500 غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجيري مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى إضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة".



وأضافت الوكالة بقولها "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام عدد (5) مهربين وحجزت سيارتين (2) رباعية الدفع ودراجتين (2) ناريتين 250 كلغ من مادة النحاس والكوابل الهاتفية ومعدات للتنقيب عن الذهب وكمية من المواد المتفجرة".







خ.أ



بنا 1908 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/09 - 24 : 10 PM