ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية البريطانية التعاون المشترك ومستجدات الأحداث في الشرق الأوسط لندن 9 مارس/بنا/ التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة البريطانية لندن اليوم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.

وذكرت (واس) أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.



حضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، فيما حضر من الجانب البريطاني، السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نايل كرومبتون، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية السعودية.





خ.أ



بنا 1844 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/09 - 54 : 09 PM