وزير الاعلام الكويتي ينعي الاعلامي والمذيع محمد الزامل الكويت في 9 مارس/بنا/ نعى وزير الاعلام بدولة الكويت محمد الجبري اليوم الجمعة المغفور له الاعلامي والمذيع محمد الزامل أحد رُواد ومؤسسي الاعلام الرياضي في

دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم، حسب ما أوردته وكالة الانباء الكويتية (كونا).



وقال الوزير الجبري في بيان صحفي إن "رحيل المغفور له بإذن الله مثل خسارة كبيرة للأسرة الإعلامية الرياضية الكويتية والخليجية والتي فقدت برحيله واحدا من جيل المخضرمين والمبدعين في عالم الاعلام الرياضي"، وذكر ان "الزامل اكد موهبته وتميزه والتزامه بقواعد واسس العمل الاعلامي فاستحق التقدير والاحترام وكان خلال فترة عطائه مثالا ونموذجا مشرفا للإعلامي الوطني الكويتي بما قدمه لصورة الكويت الحضارية المشرقة".



وتقدم الجبري بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد والأسرة الاعلامية الكويتية والخليجية والعربية التي فقدت برحيله فارسا مثقفا معطاء وعلما من أعلام ورُواد المجال الرياضي الكويتي داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته، ومحبيه جميل الصبر والسلوان".



وذكرت (كونا) أن المغفور له كان مثالا للجد والاجتهاد والابداع في مسيرته الحافلة والتي شغل خلالها منصب مدير القناة الثالثة الرياضية سابقا اضافة الى تقديم البرامج الرياضية، وملحقا اعلاميا بسفارة دولة الكويت لدى لبنان".





خ.أ



بنا 1809 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/09 - 17 : 09 PM