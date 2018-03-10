ولي العهد السعودي ووزير الدفاع البريطاني يستعرضان التعاون الاستراتيجي وتطويره في الجانب الدفاعي والعسكري لندن في 9 مارس/بنا/ اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، وذلك في القاعدة الجوية (نورث هولت)، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.





وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الجانب السعودي والبريطاني أبديا ارتياحهما حول القضايا والملفات التي تمت مناقشتها، وآليات التنسيق المشترك بشأنها.



بعد ذلك ووقع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع البريطاني على مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية وفق رؤية المملكة 2030، كما تم التوقيع بعد ذلك على مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في عدد من المجالات.



عقب ذلك تفقد ولي العهد عدداً من منتجات شركة بي أي إي سيستميز البريطانية، بمساهمة الشركات السعودية العاملة في المجال العسكري، من خلال أيادي سعودية متدربة، واطلع على خطط الشركة المستقبلية لمزيد من نقل وتوطين التقنية، وتدريب وتوظيف المواطنيين السعوديين.







خ.أ



بنا 1759 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/09 - 04 : 09 PM