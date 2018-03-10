قوات الاحتلال تقتل معاقا فلسطينيا وتقمع مسيرة نعلين وتصيب العشرات بحالات اختناق رام الله في 9 مارس/بنا/ قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مسيرة نعلين السلمية، وأصابت العشرات من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بين جيش الاحتلال وأهالي البلدة.







وذكرت مصادر محلية في رام الله "أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى مطاردة المشاركين في المسيرة الأمر الذي أدى إلى سقوط طفل وارتطامه بصخرة وإصابته برضوض قوية عولج في الميدان".



وفي ذات السياق قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم مواطنا فلسطينيا من ذوي الإعاقة السمعية وسط مدينة الخليل، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد الشاب محمد زين الجعبري (24 عاما)، من مدينة الخليل، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



خ.أ



بنا 1650 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/09 - 23 : 08 PM