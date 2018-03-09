الطقس المتوقع في البحرين غدا السبت معتدل ولكنه حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 9 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين يوم غد السبت يوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: جنوبية بوجه عام 10 إلى 15 عقدة وتصل إلى 22 عقدة أحيانا ولكنها متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في البداية.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى: 20 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 15 %.



خ.أ



بنا 1601 جمت 09/03/2018





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