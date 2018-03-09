أكدت وجود أدلة متزايدة..خبيرة أممية تدعو لفتح تحقيق إبادة جماعية في ميانمار جنيف في 9 مارس/بنا/ قالت يانغي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار في تقرير نُشر اليوم الجمعة إنها ترى "أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية".







وأضافت في تقرير سلمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها تزداد ميلا "للرأي القائل بأن الأحداث تحمل سمات الإبادة الجماعية" ومن ثم تدعو بأشد العبارات الممكنة لمحاسبة المسؤولين عنها.



وأضافت "ينبغي محاسبة الزعامة التي لم تفعل شيئا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال".



خ.أ



بنا 1345 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/09 - 12 : 06 PM