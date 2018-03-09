وكيل شؤون البلديات: الشراكة المجتمعية مفهوم أصيل من صلب العمل البلدي المنامة في 09 مارس/ بنا / أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل ابو الفتح ان "الشراكة المجتمعية هي مفهوم اصيل من صلب العمل البلدي"، مشيرا إلى أن "التجربة البلدية الحديثة في مملكة البحرين والتي انطلقت من خلال مشروع جلالة الملك ارتكزت في مبادئها على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وجعلها ركن أساسي من أركان العمل البلدي تم ترجمته في أولى صوره من خلال المجالس البلدية التي شكلت نموذجا متقدما على مستوى التجربة البلدية في منطقة الخليج العربي".





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ابو الفتح لعضو مجلس النواب جلال كاظم لمناقشة عدد من المواضيع البلدية والخدمية بين الطرفين، موضحا " أن البلديات تقدم الكثير من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين والوافدين بمختلف حاجياتهم السكنية او الاستثمارية او الترفيهية وان العمل البلدي في البحرين يعتبر منظومة تراكمية من العمل الخدمي قارب على المائة عام".



وأضاف "تولي حكومة مملكة البحرين أهمية بالغة في تقديم افضل الخدمات المواطنين والمقيمين والمستثمرين ، كما تسعى جاهدة وعلى الدوام لتطوير هذه التجربة من خلال توظيف احسن وأفضل التقنيات وأفضل التجارب التي تصب في الصالح العام وترتقي بالخدمات الى تطلعات الناس وطموحاتهم"، مؤكدا في الوقت ذاته على توجيهات ومتابعة القيادة السياسية الحكيمة لمملكة البحرين وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة النائب الاول لمجلس الوزراء ولي العهد.



من جهته أشاد عضو مجلس النواب النائب جلال كاظم بجهود المسؤولين في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم الوزير عصام بن عبدالله خلف وسعادة وكيل البلديات الدكتور نبيل ابو الفتح والمدراء العامين بالوزارة.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1249 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/09 - 20 : 04 PM