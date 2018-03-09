ضمن الاتفاقية في مجال الشباب بين البلدين الشقيقين .. الوفد المصري يتعرف على خدمات ميكروسوفت ويزور حلبة البحرين للسيارات المنامة في 9 مارس/ بنا / حرص وفد جمهورية مصر العربية الذي يزور البحرين بناء على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالته للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري في مجال الشباب والطلائع، زيارة العديد من الشركات في المملكة للاطلاع على الخدمات الالكترونية وتقنية المعلومات، وهو الأمر الذي يتفق مع البند الثالث من الاتفاقية الرامية الى الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال تقنية المعلومات بين البلدين الشقيقين.







وقامت وزارة شئون الشباب والرياضة بتنظيم زيارة الوفد المصري للتعرف على الخدمات التي تقدمها شركة Microsoft في تقنية المعلومات، وأفضل مبيعات مايكروسوفت في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز وحزمة البرامج المكتبية ميكروسوفت أوفيس بالإضافة الى منتجاتها الإلكترونية وابرزها محرك بحث Bing والذي توليه شركة مايكروسوفت عناية كبيرة في ظل المنافسة القوية في سوق محركات البحث بالاضافة الى عمل الشركة في تطوير حزمة من البرامج كقواعد البيانات، وبرامج تحرير النصوص، ومجالات أخرى.



كما تم تعريف الوفد على التعاون التام بين شركة مايكروسوفت ووزارة شئون الشباب والرياضة، والنتائج الايجابية المترتبة على هذا التعاون في تطوير تقنية المعلومات في الوزارة والدخول معها في شراكة، الامر الذي ساهم في تطوير العمل الالكتروني في الوزارة، كما زار الوفد حلبة البحرين الدولية حيث اطلع على مرافق الحلبة من أعلى البرج والبرامج والأنشطة التي تقيمها سنويًّا إلى جانب سباقات السيارات المختلفة التي تستضيفها الحلبة على مدار العام، وزيارة المركز الإعلامي والتعرف على خدماته وطاقته الاستيعابية الفعلية والعملية والانظمة التقنية التي يتضمنها المركز والتي تساهم في دعم الاعلاميين وتسهيل عملهم.



كما قام الوفد بزيارة إلى متحف البحرين الوطني، واطلع على اقسامه والاثار المتواجدة فيه بالإضافة إلى زيارة باب البحرين وسوق المنامة القديم وقلعة البحرين الاثرية.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1243 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/09 - 16 : 04 PM