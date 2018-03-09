ولاية كوينزلاند الاسترالية تتعرض لفيضانات غمرت البيوت سيدني 9 مارس/بنا/ تعرض ولاية كوينزلاند الاسترالية اليوم الجمعة إلى فيضانات قوية وشديدة السرعة مما أدى إلى تضرر البيوت، وغطت مراع وعزلت بلدات مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار لتغمر نحو 200 منزل.







وأعلنت السلطات حالة الكوارث في بلدتي إنجام وهاليفاكس إلى الشرق، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون اندفاع المياه من نهر هربرت إلى الطريق الرئيسي.



وقالت السلطات إنها لم تتلق بلاغات عن إصابات رغم أن المياه غمرت 225 منزلا في مناطق متفرقة في إنجام.



وقالت أنستازيا باليشيه رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند في برزبين إن المياه عزلت 72 طفلا في مخيم مدرسي إلى الشمال من إنجام.



وتوقع مكتب الأرصاد أن يبدأ منسوب المياه في نهر هربرت، وهو الأعلى منذ 2009، في الانحسار ليلا، لكنه قال إن التحذيرات من الفيضانات ستظل سارية بالنسبة لستة أنهار على الأقل في الولاية.



وقال جيمس وايلد متحدثا بالهاتف من حانة في منطقة المراعي في الريف بغرب كوينزلاند "توجد مياه على امتداد البصر".







خ.أ



بنا 1239 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/09 - 26 : 04 PM