دوري ناصر بن حمد الأول للجامعات 2018 بتنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة..الرئيس التنفيذي لبوليتكنيك: المبادرة تركز على قيم التعليم وروح الرياضة المنامة في 09 مارس/ بنا / أشاد الرئيس التنفيذي لبوليتكنيك البحرين جف زابدوسكي بالمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بإطلاق دوري سموه للجامعات والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة، مؤكدا في ذات الوقت أن الدوري يحمل دلالات مهمة في تطوير الرياضة الجامعية في مملكة البحرين.





وقال جف زابدوسكي "أن هذه مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تتوافق مع المقولة المشهورة العقل السليم في الجسم السليم، وأنها مبادرة جميلة وخلقت أجواء تنافسية بين الجامعات المشاركة بالإضافة الى أجواء من التعارف والتلاقي بين الجميع الامر الذي زاد من قوة وترابط طلاب وطالبات الجامعات"، موضحا أن "دوري الجامعات شكل فرصة جميلة لتزويد الطلاب والطالبات بالقيم الدراسية والأخلاق الرياضية والتي دائما ما تتوافق مع بعضها البعض باعتبار الرياضة والتعليم وجهان لعملة واحدة وإننا في الجامعة حريصون على اقران التعليم والرياضة مع بعضهما البعض".



وأشار جف زابدوسكي "إن جامعة بوليتكنيك البحرين كانت داعمة لهذه المبادرة من خلال مشاركتها بفرق الجامعة بمنافسات هذا الحدث الذي حقق نجاحاً باهراً، بالإضافة الى استضافتها لمباريات الكرة الطائرة على الصالة الرياضية بالجامعة وإننا نثمن الجهود الكبيرة للجنة المنظمة العليا في الإعداد والتحضير لإقامة هذا الملتقى الرياضي وإخراجه بأفضل صورة تنظيمية".



وتتواصل الإثارة بدوري ناصر بن حمد للجامعات اليوم السبت، وذلك بمواجهات الأدوار النهائية لفئة (الطلاب) من الدوري، ويشهد اليوم إقامة أربع مواجهات، اثنتان على صالة مدينة خليفة الرياضية وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لكرة القدم للطلاب، حيث يلتقي عند الساعة السادسة مساء فريق جامعة العلوم التطبيقية وفريق معهد البحرين للتدريب، تليها مباشرة المباراة التي تجمع بين الجامعة الاهلية وجامعة المملكة.



فيما ستقام مباراتين على صالة جامعة بوليتكنك- البحرين، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من الكرة الطائرة للطلاب، حيث يلتقي في السادسة مساء فريقا جامعة البحرين وجامعة العلوم التطبيقية، تليها مباشرة المواجهة التي تجمع أصحاب الدار فريق جامعة بوليتكنك البحرين وفريق جامعة البحرين الطبية، وبكل تأكيد ستشهد مباريات اليوم منافسة قوية بين الجميع سواء في منافسات كرة القدم وحتى على مستوى كرة الطائرة، فالجميع يعي أهمية هذه المرحلة التي لا تقبل القسمة على اثنين، والتي تحتاج إلى تركيز أكثر وتقديم المستوى الفني المطلوب، الذي يمنح الفريق فرصة مواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.



وأكد عضو اللجنة المشرفة على منافسات الكرة الطائرة ضمن دوري ناصر بن حمد للجامعات علي جعفر أن المستوى الفني للمباريات سيشهد ارتفاعا ملحوظا، لأننا سنلعب الأدوار النهائية. إذ كل الفرق المرشحة ستحاول رفع نسق الأداء من أجل بلوغ المباراة النهائية وتابع قائلا: "في الدور التمهيدي من الطبيعي أن تكون المستويات متباينة لأن فارق الإمكانات موجود بين الفرق المشاركة. إذ إن هناك فرق تتمتع بمستويات فنية عالية وأخرى أقل نسبياً، لكني متأكد بأن هذا الحدث سيشكل حافزا للاعبين حتى يقدموا أفضل ما لديهم.

وأشار " من المؤمل أن تكون المباريات قوية وتنافسية بين الفرق الساعية الى التتويج باللقب الأول لدرية ناصر بن حمد للجامعات والذي يعتبر مبادرة مهمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي ستشكل حافزا إضافيا للاعبين لإبراز قدراتهم ومستوياتهم.

وقال لاعب جامعة العلوم التطبيقية للكرة الطائرة سلمان السبيعي "إن فريقه يدخل المباراة الحاسمة وواضعا نصب عينيه الفوز في المباراة والتأهل الى المباراة النهائية مشيرا الى أن الفريق يتمتع بمعنويات عالية وتدرب بصورة متميزة أملا في تحقيق الفوز على جامعة البحرين التي تمتلك فريقا قويا وذو إمكانيات عالية لكننا قادرين على الفوز".

ومن جانبه قال لاعب جامعة بوليتكنك للكرة الطائرة حسين آدم " نسعى في المباراة الى الظهور المتميز وتقديم مستويات تمكننا من اجتياز حاجز جامعة البحرين الطبية للوصول الى النهائي والفريق يتمتع بمعنويات كبيرة وهدفه التواجد في المباراة النهائية.



وأكد قائد فريق جامعة العلوم التطبيقية عبدالله وحيد أن الفريق مستعد لمواجهة اليوم وأن الهدف هو إحراز نتيجة الفوز التي تمنحه مواصلة المشوار نحو الهدف الرئيسي لهذه المشاركة وهي الوصول لأبعد نقطة فيها، مشيرا إلى المواجهة لن تكون سهلة نظرا أن المنافسة ستكون في الأدوار النهائية وهي التي لا تقبل التعادل ولا الخسارة.



ومن جانبه، قال لاعب فريق معهد البحرين للتدريب عبدالله سيف: "إنها مباراة تحتاج للتركيز العالي واللعب بمستوى وأداء قوي من أجل تحقيق الانتصار والذي يعتبر الهدف المنشود في هذه المواجهة. فالفريق أنهى تحضيراته والجميع مستعد لخوض هذه المباراة، والتي نتطلع فيها لتحقيق النتيجة لصالحنا والتي تأهلنا للدور قبل النهائي".



وقال لاعب فريق الجامعة الاهلية دعيج خليفة: "إن الفريق أنهى كافة الاستعدادات لمباراة اليوم، فاللاعبو عاقدون العزم على الظهور بمستوى جيد من أجل تحقيق نتيجة الانتصار التي تعتبر طموحنا في هذه المباراة المهمة في مشوارنا في هذه المشاركة، فنتيجة الفوز هي المطلب الوحيد الذي نبحث عنه والذي سينقلنا إلى المرحلة المقبلة من المنافسات".



من جهته، قال لاعب فريق جامعة المملكة عبدالله البوعينين: "تعتبر مباراتنا اليوم من أهم المواجهات التي نخوضها في هذه المشاركة، فنتيجة المباراة ستحدد مصيرنا في البقاء أو الخروج. فالفريق استعد بشكل جيد وسيبحث بالتأكيد عن نتيجة الفوز التي تنقله للدور قبل النهائي. فرغم أنها مواجهة غير سهلة إلا أننا سنسعى لتقديم الأداء الجيد الذي يمنحنا النتيجة لصالحنا.



وتصدر فريق جامعة البحرين للطالبات المجموعة الثانية من منافسات كرة القدم للطالبات بعد فوزه على فريق جامعة بوليتكنك بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهم على صالة مدينة خليفة الرياضية في ختام الدور التمهيدي.



وجاءت أهداف جامعة البحرين عن طريق اميرة بدر سوار (4-32-34) ونجلاء خالد (13) وهدف بوليتكنك الوحيد حاء عن طريق دعاء آل محمود (23) ليرفع بذلك فريق جامعة البحرين رصيده الى 6 نقاط وفريق بولتيكنك بقي على رصيد 3 نقاط ليتأهل الفريقان معا الى الدور قبل النهائي.



قالت لاعبة فريق جامعة البحرين حنان خالد بعد المباراة " لقد كانت المباراة قوية جدا وكنا نتطلع الى الفوز مع ادراكنا أن الفريق المنافس لن يكون سهلا ووفقنا في تحقيق الفوز وحاليا سنستعد لمباراة الدور قبل النهائي وتطلعاتنا ستنصب نحو رفع الكأٍس".



ومن جانبها قالت لاعبة فريق بوليتكنك رزان يونس " التأهل الى الدور قبل النهائي كان هدفنا وبالفعل تمكنا من ذلك بعد أن لعبنا مباراة متميزة أمام جامعة البحرين وسنعمل جاهدين من أجل الفوز في المباراة المقبلة والتأهل الى النهائي.



في بادرة متميزة قام رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور خلدون الرومي بتوزيع ورزد على الطالبات المشاركات في منافسات كرة السلة وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي متمنيا لهن التوفيق والنجاح.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1231 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/09 - 45 : 03 PM