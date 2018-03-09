كبرى الاتحادات الاقتصادية بألمانيا تعرب عن "بالغ قلقها" بسبب التعريفات العقابية الأمريكية برلين/ميونخ 9 مارس/بنا/ أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن "بالغ قلقها" بسبب التعريفات الجمركية العقابية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.







وذكرت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) أن بيان مشترك لكبرى الاتحادات الاقتصادية بألمانيا بمناسبة الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا جاء فيه "لتجنب دوامة من الحمائية، فإن الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي مطالبان بمواصلة الوقوف إلى جانب النظام التجاري العالمي".



ومن جانبه حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كمبف، من القيام فورا بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية كرد فعل على الجمارك الأمريكية، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك الخيار الأخير فحسب.



وأكد كمبف اليوم الجمعة، قبل اجتماع مع المستشارة الألمانية في ميونخ، ضرورة أن تطلب الحكومة الاتحادية أولا أن يتم تسوية الخلاف التجاري من جانب منظمة التجارة العالمية.



واستدرك قائلا "ولكن إذا لم يكن لذلك أية فاعلية، لأن جانبا لا يرغب الخضوع للقواعد أو لا يريد خوض هذا النقاش، فيمكن حينئذ اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مضادة، حتى وإن لم نكن صديقا لمثل هذه الإجراءات المضادة"، لافتا إلى أنه يمكن التفكير مثلا في فرض جمارك على الويسكي والدراجات النارية.



وأعرب كمبف عن توقعه بأن التعريفات العقابية التي فرضها ترامب سوف تتسبب في صعوبة تصدير الصلب والألومنيوم بشكل واضح، وكذلك في ارتفاع الأسعار.



لذا شدد الاقتصادي الألماني البارز على ضرورة العمل حاليا لصالح أن تتمتع التجارة العالمية الحرة بمزاياها.



يذكر أن الرئيس الأمريكي فرض تعريفات عقابية على واردات الصلب والألومنيوم، بواقع 25%و10%على التوالي.



ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا اتخاذ إجراءات مضادة تجاه ذلك. وهناك قائمة أولية للمفوضية الأوروبية تنص على فرض تعريفات جمركية عقابية على منتجات أمريكية مثل الويسكي والذرة وزبدة الفول السوداني.





خ.أ



بنا 1211 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/09 - 24 : 04 PM