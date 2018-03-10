عبدالله بن زايد يبحث مع الرئيس الرواندي اوجه التعاون المشترك بين البلدين كيغالي في 9 مارس / بنا / استقبل الرئيس الرواندي بول كاجامي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى رواندا.





وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ورحب الرئيس كاغامي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان .. مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة.

وأشاد بما حققته الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.. متمنيا للدولة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع رواندا ومع دول الاتحاد الأفريقي كافة.





ع ذ



بنا 1058 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/03/09 - 16 : 02 PM