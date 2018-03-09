المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة يقيم غداء عمل على شرف الأمين العام نيويورك في 9 مارس/ بنا / أقام سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس المجموعة العربية لشهر مارس غداء عمل على شرف معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور المندوبين الدائمين للمجموعة.



وقد أثنى سعادة المندوب الدائم على جهود الأمين العام للأمم المتحدة الدؤوبة من أجل إصلاح المنظومة، مشددًا على أهمية تعاون المجموعة العربية مع الامين العام في هذا الصدد.



كما تم التطرق إلى تعزيز علاقة الامم المتحدة بالجامعة العربية، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة والأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة لتحقيق التقدم في تلك القضايا.



كما جرى بحث القضايا التي تهم المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر حول قضية الشرق الأوسط والقدس والوضع في سوريا واليمن، بالإضافة إلى تمويل الاونروا وإصلاح منظومة الامم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1006 جمت 09/03/2018





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