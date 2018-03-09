الأعلى للمرأة ينظم عددا من الفعاليات احتفالاً باليوم العالمي للمرأة المنامة في 9 مارس/ بنا / بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عددا من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة حيث أقيم بالتعاون مع قسم زراعة وأمراض الكلى بمجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة فعالية بعنوان الكلى وصحة المرأة تضمنت تقديم محاضرة للدكتور علي العرادي رئيس قسم أمراض الكلى استعرض فيها عددا من الممارسات الصحية لتفادي الإصابة بأمراض الفشل الكلوي، إلى جانب إجراء فحوصات طبية لموظفي المجلس.



كما دشنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، الممشى الرياضي داخل مقر المجلس، كنموذج داخلي لتطبيقات عملية لممارسات صحية لجودة الحياة احد مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والذي يهدف الى الارتقاء بجوانب حياة الموظفين والموظفات في المجالات الصحية والنفسية وتعزيز أنماط أفضل الممارسات من خلال توفير خيارات صحية اكثر، ويتطلع المجلس إلى تعميم مثل هذه التجربة في مؤسسات الدولة المختلفة.



وعلى صعيد آخر، نظمت أمانة المجلس بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف زيارة ميدانية لعضوات الجمعيات واللجان النسائية إلى مقر مجمع محاكم الأسرة الذي تم افتتاحه رسمياً بداية العام 2018، وذلك بهدف تعريفهن بالخدمات التي يقدمها المجمع في القضايا الأسرية وتسريع إجراءاتها وآلية الاستفادة منها، وما يضمه المبنى من مرافق مستكملاً لمنظومة الاستقرار الأسري.



هذا وشاركت الامانة العامة للمجلس في احتفالية مدرسة الحكمة الدولية باليوم العالمي للمرأة حيث أقيم معرض متكامل تم خلاله الترويج للحقيبة التوعوية للمجلس الأعلى للمرأة والتي تتضمن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.



وتشارك البحرين العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية، إلى جانب استعراض لأبرز قصص النجاح وما تحقق من الإنجازات والمكتسبات للمرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى .





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0837 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/03/09 - 42 : 11 AM