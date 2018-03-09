رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة الولايات المتحدة لعقد لقاء قمة مع ترامب طوكيو في 9 مارس / بنا / قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قمة في الولايات المتحدة الشهر القادم على أقرب تقدير.



وقال آبيه في حديث مع الصحفيين في طوكيو اليوم الجمعة بعد إجرائه محادثة هاتفية مع ترامب إن اليابان ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية إلى أن تتخذ البلاد تحركا ملموسا للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.



وأضاف آبيه أنه سيعمل بشكل وثيق مع ترامب لتسوية قضية التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية بالإضافة إلى قضية المواطنين اليابانيين المختطفين.



وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى المقترح الذي قدمته كوريا الشمالية لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي استنادا إلى مبدأ النزع النووي لكوريا الشمالية.



وقال آبيه إن التغير في موقف كوريا الشمالية جاء نتيجة الضغط المستمر من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.





ع ذ



بنا 0714 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/03/09 - 19 : 10 AM