الرئيس الكوري يصف محادثات القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن في مايو المقبل بأنها معلم تاريخي للسلام في شبه الجزيرة الكورية سيئول في 9 مارس / بنا / قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الجمعة إن محادثات القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهر مايو المقبل ستمثل معلما تاريخيا في مسيرة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.



ونقلت وكالة أنباء " يونهاب " انه طبقا للمتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي- كيوم، فقد قال الرئيس مون إن محادثات القمة بين الكوريتين من جهة ، وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون من جهة أخرى ، ستمهد طريقا لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.



وتقدم الرئيس مون بالشكر لترامب وكيم على اتخاذهما قرارا صعبا، مؤكدا أن الشعب في الكوريتين والناس في جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى السلام، سيشيدون بقيادة ترامب الذي قبل مقترح كيم لعقد مباحثات بينهما.



وقال إن الحكومة الكورية الجنوبية ستستغل هذه الفرصة بعناية من أجل المضي قدما في طريق السلام.







ع ذ



بنا 0706 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/09 - 09 : 10 AM