الأمم المتحدة: القتال في الغوطة الشرقية أدى إلى نزوح 50 ألف شخص مدني نيويورك في 9 مارس/ بنا / كشفت الأمم المتحدة أن القتال العنيف في الغوطة الشرقية بسوريا، قد دفع أكثر من 50 ألف شخص مدني للفرار من ثلاث مدن باتجاه دوما.



ونقلت "بي بي سي" عن متحدثة باسم الأمم المتحدة قولها إن المدن الثلاث هي حمورية ومسرابا ومديرة، مشيرة الى أن حوالي خمسين ألف شخص قد فروا من هذه المدن إلى مناطق بداخل الغوطة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة ومنها مرتبط بتنظيم القاعدة.

كما أفادت الأمم المتحدة إن في مدن وقرى الغوطة حوالي 400 ألف شخصا عالقا، وقد عانوا قبل فترة من نقص حاد في الطعام والإمدادات الطبية، جراء حصار قوات النظام للمنطقة.



وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، إن القتال في الغوطة قد خلف أكثر من 1000 قتيل، وحوالي 4800 جريح.



بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، إن 915 شخصا قد قتلوا خلال 18 يوما، بينهم 91 شخصا يوم الأربعاء فقط..



وشددت وكالة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونيسيف" على إن: "هناك حاجة ملحة لدخول قوافل المساعدات المحملة بالطعام والإمدادات الأخرى الى المدينة".







م.ح.



بنا 0534 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/09 - 02 : 09 AM