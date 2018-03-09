مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 9 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:



/ عاهل البلاد المفدى يبعث رسالة شفوية إلى رئيس جمهورية مصر العربية

/ سمو ولي العهد يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.. ويؤكد أن البحرين عملت بشكل مؤثر في دعم اهداف الأمم المتحدة ومؤسساتها

/ وزير الإعلام يفتتح معرض صور "وجوه من البحرين" لناشيونال جيوغرافيك ويؤكد: البحرين رائدة بقيمها الإنسانية والحضارية وإنجازاتها التنموية

/ سفير مملكة البحرين بواشنطن يبحث سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)

/ البحرين ترد على المفوض السامي في جنيف: ادعاءات تقرير المفوض السامي تنحاز لجهات مغرضة وتوجيهات طائفية

/ وزارة التربية تعرض تجربتها في التمكين الرقمي أمام المشاركين في حفل تسليم جائزة اليونسكو - الملك حمد

/ لـلـمرة الـثانـية عـلى الــتـوالي مـمــلـكة الـبـحـريـن تـفـوز بعضوية الجمعية الدولية لمعاهد الإدارة

/ المحكمة الكبرى الجنائية تقرر تأجيل قضية التخابر مع دولة اجنبية إلى 22 مارس الجاري لتمكين الدفاع من تقديم أدلة النفي

/ النيابة: قطر سعت لإسقاط النظام في 2011.. واتهام علي سلمان ورفاقه بالتخابر وإفشاء الأسرار والرشوة الدولية

/ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي كبير أساقفة كانتربري

/ توقيع 18 اتفاقية اقتصادية بين جهات سعودية وبريطانية

/ الفلسطينيون يعتزمون إقامة خيام قرب الحدود مع إسرائيل للمطالبة بحق العودة

/ بإسناد من القوات الإماراتية.. مقاتلات التحالف تدمر مخزن صواريخ وأسلحة تابع للحوثيين

/ قوات النظام السوري تصعد هجومها على الغوطة الشرقية.. وتعذر إدخال قافلة مساعدات

/ بريطانيا تتعهد بالرد إذا ثبت تورط دولة في تسميم جاسوس روسي مزدوج











م.ح.



بنا 0502 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/09 - 59 : 08 AM