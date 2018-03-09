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الطقس في مملكة البحرين اليوم دافئ
2018/03/09 - 58 : 08 AM
المنامة في 9 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله دافئ، ولكنه معتدل خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه عموما شمالية من 5 إلى 10 عقد وتتحول الى جنوبية شرقية في وقت لاحق من الليل.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى: 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.



م.ح.

بنا 0335 جمت 09/03/2018


عدد القراءات : 5         اخر تحديث : 2018/03/09 - 58 : 08 AM
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