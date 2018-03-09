البيت الأبيض يعلن أن ترامب سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في شهر مايو المقبل واشنطن في 9 مارس/ بنا / أكد البيت الأبيض الليلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلتقي بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في شهر مايو المقبل.



وكان مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي يونغ، أعلن هذا النبأ في حديث مقتضب من أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.



ونقلت اذاعة "سوا" عن تشونغ قوله بعد محادثات أجراها مع مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء سيشهد إتمام صفقة يتم بموجبها نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.



وأوضح تشونغ أن كيم جونغ أون "أعلن أنه سيوقف التجارب النووية والصاروخية التي تجريها بلاده"، وأنه يتفهم استمرار المناورات العسكرية المقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الشهر القادم.



وأعرب المسؤول الكوري الجنوبي عن شكر وامتنان بلاده للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والضغوط التي مارسها للوصول إلى هذه النتيجة.



وإذا تم اللقاء بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي فسيكون الأول من نوعه على الإطلاق، إذ إن البلدين يعتبران في حالة حرب منذ الحرب الكورية في الخمسينيات.







م.ح.



بنا 0148 جمت 09/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/09 - 51 : 04 AM