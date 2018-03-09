ترامب: كوريا الجنوبية ستصدر إعلانا هاما عن جارتها الشمالية خلال ساعات واشنطن في 9 مارس / بنا / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي يونغ سيصدر إعلانا هاما يتعلق بكوريا الشمالية من البيت الأبيض خلال ساعات.



ونقلت اذاعة "سوا" عن مسؤول رسمي كوري جنوبي أن مبعوثين من كوريا الجنوبية يزوران الولايات المتحدة حاليا واجتمعا بالرئيس الأمركي دونالد ترامب في واشنطن.



ويأتي الاجتماع بعد لقاء وفد من سيول بالرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون في بيونغ يانغ قبل أيام.



وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يو يونغ، الذي ترأس وفد بلاده إلى بيونغ يانغ، إن لديه رسالة شفوية يحملها من الزعيم الشمالي للمسؤولين الأميركيين.



وكان تشونغ أعلن قبل أيام أن بيونغ يانغ منفتحة على فكرة إيقاف برنامجها النووي إذا ما تحققت بعض الشروط، وأنها ترغب ببحث نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية مع واشنطن.



وسيعقد اجتماع قمة بين رئيسي الكوريتين أواخر شهر أبريل المقبل، وهو الأول من نوعه منذ نحو عشر سنين.







م.ح.



بنا 2328 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/03/09 - 42 : 02 AM