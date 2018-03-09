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البرلمان العربي يثمن جهود المرأة العربية في خدمة مجتمعها
2018/03/08 - 12 : 11 PM
القاهرة في 8 مارس / بنا/ أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن المرأة العربية ستظل نموذجاً استثنائياً على المستوى الدولي تعمل لحماية الأوطان ودعم الاستقرار من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية.

وقال السلمي في بيان له بمناسبة يوم المرأة العالمي : " نتقدم بخالص التهنئة للمرأة العربية، عرفاناً بدورها الحضاري في نهضة الأمة العربية"، مثمنين جهودها الكبيرة في خدمة المجتمع العربي.
وشدد على دعم البرلمان العربي لما حصلت عليه المرأة العربية من مكتسبات تتيح لها المشاركة البناءة في المجالات كافة.



م خ

بنا 2006 جمت 08/03/2018


عدد القراءات : 12         اخر تحديث : 2018/03/08 - 18 : 11 PM
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