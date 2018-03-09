زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شواطئ بنزرت التونسية تونس في 8 مارس/ بنا / ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ مدينة بنزرت شمال تونس.





تونس في 8 مارس/ بنا / ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ مدينة بنزرت شمال تونس.

وذكر بيان صادر عن المعهد التونسي لرصد الزلازل أن الزلزال تمركز عند شواطئ مدينة بنزرت.

ولم ينتج عن الزلزال سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وشعر بالزلزال سكان المناطق القريبة من العاصمة التي تبعد حوالي 60 كيلومترا عن بنزرت.







م خ



بنا 1922 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/08 - 33 : 10 PM