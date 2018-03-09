نائب الرئيس اليمني : تحالف دعم الشرعية يشكل صورة ‏رائدة في التعاون ومواجهة مخاطر إيران والإرهاب عدن في 08 مارس/ بنا / أثنى نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، على ‏دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودوره في مساندة الشعب اليمني، ‏لاستعادة الدولة.‏





ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن تصريح لنائب الرئيس اليمني خلال ترؤسه اليوم اجتماعا بقيادات ‏وزارة الدفاع اليمنية في مدينة مأرب إن دول التحالف يشكلون جميعا ‏صورة رائدة في التعاون ومواجهة مخاطر إيران ومخاطر ‏الإرهاب.‏

وأضاف الفريق علي محسن أن أبناء الشعب اليمني يتجرعون المعاناة ‏بسبب ميليشيا الحوثي، ويعول اليوم على القوات المسلحة اليمنية ‏لرفع هذا الضر.‏

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع العسكرية والمستجدات الميدانية.







م خ



بنا 1912 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/08 - 19 : 11 PM