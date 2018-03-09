نائب الرئيس اليمني : تحالف دعم الشرعية يشكل صورة ‏رائدة في التعاون ومواجهة مخاطر إيران والإرهاب

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2018/03/08 - 21 : 10 PM
عدن في 08 مارس/ بنا / أثنى نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، على دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودوره في مساندة الشعب اليمني، لاستعادة الدولة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن تصريح لنائب الرئيس اليمني خلال ترؤسه اليوم اجتماعا بقيادات وزارة الدفاع اليمنية في مدينة مأرب إن دول التحالف يشكلون جميعا صورة رائدة في التعاون ومواجهة مخاطر إيران ومخاطر الإرهاب.
وأضاف الفريق علي محسن أن أبناء الشعب اليمني يتجرعون المعاناة بسبب ميليشيا الحوثي، ويعول اليوم على القوات المسلحة اليمنية لرفع هذا الضر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع العسكرية والمستجدات الميدانية.
م خ
بنا 1912 جمت 08/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/08 - 19 : 11 PM