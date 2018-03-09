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نائب الرئيس اليمني : تحالف دعم الشرعية يشكل صورة ‏رائدة في التعاون ومواجهة مخاطر إيران والإرهاب
2018/03/08 - 21 : 10 PM
عدن في 08 مارس/ بنا / أثنى نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، على ‏دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودوره في مساندة الشعب اليمني، ‏لاستعادة الدولة.‏


ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن تصريح لنائب الرئيس اليمني خلال ترؤسه اليوم اجتماعا بقيادات ‏وزارة الدفاع اليمنية في مدينة مأرب إن دول التحالف يشكلون جميعا ‏صورة رائدة في التعاون ومواجهة مخاطر إيران ومخاطر ‏الإرهاب.‏
وأضاف الفريق علي محسن أن أبناء الشعب اليمني يتجرعون المعاناة ‏بسبب ميليشيا الحوثي، ويعول اليوم على القوات المسلحة اليمنية ‏لرفع هذا الضر.‏
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع العسكرية والمستجدات الميدانية.



م خ

بنا 1912 جمت 08/03/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/03/08 - 19 : 11 PM
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