سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يبحث سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) واشنطن في 8 مارس/ بنا / عقد سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفير المملكة غير المقيم لدى كندا، اجتماعا مع السيد اوملومويو اليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، والدكتورة فانغ لوي الأمين العام للمنظمة.





وخلال الاجتماع، بحث سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سبل تعزيز التعاون بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الايكاو، وبالأخص فيما يتعلق بإضافة ممرات هوائية وتفعيل استخدامها بصورة أكبر لمواكبة الحركة الجوية المتزايدة في ظل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

ويأتي الاجتماع على هامش الزيارة التي يقوم بها سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إلى كندا، والتي تضمنت عشاء عمل أقامه سعادة السيد نايف السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى كندا، بحضور سعادة سفير الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومندوبي الدول العربية لدى المنظمة.



ع إ ح/م خ



بنا 1902 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/03/08 - 10 : 10 PM