ولي العهد السعودي يستعرض مع وزير الخزانة البريطاني أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين لندن في 8 مارس/ بنا / التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.





م خ



بنا 1835 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/08 - 51 : 09 PM