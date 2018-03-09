اختتام أعمال المؤتمر السنوي الدولي للقيادات دبي في 8 مارس / بنا / اختتمت اليوم في دبي أعمال المؤتمر السنوي الدولي الحادي والعشرين للقياديات الذي عقد على مدى يومين بمشاركة كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية.



وهدف المؤتمر إلى تعزير حضور الكوادر النسائية الإقليمية والدولية للتباحث وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات وتقريب الحضارات والثقافات العالمية.



وتناولت جلسات اليوم الختامي القياديات الشابة في مجال المعارف الاقتصادية العالمية وكيفية تنمية قدراتهن الابتكارية وتطوير المعرفة الاقتصادية لدى الكوادر النسائية العاملة في المؤسسات التي تقدم الخدمات الاقتصادية والمؤسسات التي تستقطب الاستثمارات الدولية الى المنطقة وأهمية تعزيز القدرات التنافسية للقياديات داخل المؤسسات والتنافسية الاقتصادية والاستثمارية وتحليل معطيات أسس الاقتصاد المعرفي وجلب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم القياديات في قطاعات العمل اليومي بشكل متكامل وأكثر توافقا مع المستجدات والتطورات العالمية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة .



وتزامنا مع إنعقاد المؤتمر في نسخته الحالية كرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط الـ 18 لتميز القياديات تقديرا لأفضل إنجازات القياديات من الشخصيات النسائية.



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بنا 1729 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/03/08 - 33 : 08 PM