ولي العهد السعودي يتسلم في لندن "مخطوطة القرآن ببرمنغهام" من رئيس الاساقفة لندن في 08 مارس/بنا/ التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في لندن اليوم رئيس الأساقفة جاستن ويلبي.



وتسلم سمو ولي العهد "مخطوطة القرآن ببرمنغهام" وهي واحدة من أقدم السجلات الباقية للقرآن الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من الصور القرآنية.



وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.



س.ي



بنا 1608 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/03/08 - 15 : 07 PM