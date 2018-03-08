رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين في برلين برلين في 08 مارس/ بنا / تسلم فخامة الرئيس فرانك فالتر شتانماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في مقر إقامته بقصر Schloss Bellvue اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وخلال اللقاء، نقل سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتانماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمنياتهم لفخامته بدوام الصحة والعافية، ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



وكلف فخامة الرئيس فرانك فالتر شتانماير سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله بنقل تحياته إلى عاهل البلاد المفدى وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، مؤكدا على العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين وشعبيهما الصديقين وعلى ضرورة العمل على تعزيزها في الكثير من المجالات وبالأخص في المجالات الاقتصادية والثقافية، متمنيا لسعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله التوفيق في مهام عمله الجديد.



ع إ ح/س.ي



بنا 1551 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/08 - 55 : 06 PM