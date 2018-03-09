استشهاد 16 عسكريا مصريا ومقتل 105 من التكفيريين منذ بدء عملية سيناء القاهرة في 8 مارس /بنا/ استشهد 16 من أفراد الجيش المصري وقتل 105 من التكفيريين منذ بدء العملية الأمنية الكبرى في سيناء في التاسع من فبراير الماضي

وقال المتحدث العسكري المصري في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد عدد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية".



وأضاف أن من نتائج العملية تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية والقضاء على 105 أفراد تكفيريين.



س.ي



بنا 1529 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/03/08 - 34 : 06 PM