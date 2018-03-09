أبو الغيط يبحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني علاقات التعاون بين البلدين القاهرة في 08 مارس/ بنا / التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هنا اليوم مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين اضافة الى مناقشة أهم التطورات في المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، وكيفية البناء على النقاشات المهمة التي دارت بين وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعات الدورة 149 لمجلس الجامعة العربية، بهدف تنسيق الرؤى فيما يخص الدفاع عن المصالح والأولويات العربية بشكل عام .







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بنا 1528 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/08 - 45 : 08 PM