افتتح معرض صور "وجوه من البحرين" لناشيونال جيوغرافيك..وزير الإعلام: البحرين رائدة بقيمها الإنسانية والحضارية وإنجازاتها التنموية المنامة في 08 مارس/ بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن مملكة البحرين رائدة ومميـزة بقيمها الإنسانية والحضارية، وتسامحها وانفتاحها الثقافي والمعرفي، وإنجازاتها التنموية والعمرانية والديمقراطية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأعرب سعادته، لدى رعايته وافتتاحه لمعرض صور "وجوه من البحرين" الذين تنظمه مؤسسة "ناشيونال جيوغرافيك" على مدى أسبوعين في الساحة الخارجية لمجمع الأفنيوز بالمنامة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء والإعلاميين والشركات الداعمة، عن تقديره لمبادرة المؤسسة العالمية في تنظيم هذا المعرض ونشر هذه الصور في كتاب توثيقي مصور لتاريخ البحرين العريق، ومعالمها السياحية والحضارية، وإنجازاتها المعاصرة.

وأبدى سعادة وزير شؤون الإعلام خلال جولته في أروقة المعرض إعجابه بما يتضمنه من صور تحكي تراث البحرين وعراقتها من قلاع تاريخية ومتاحف، وأبعاد من نهضتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والفنية، مع إبراز قيمة الإنسان البحريني بروحه الطيبة والمتسامحة، مؤكدًا تقدير الحكومة الرشيدة وتثمينها لإسهامات المؤسسات العالمية والقطاع الخاص في التـرويج السياحي للمملكة، وبيان وجهها الحضاري المشرق.









ع إ ح/م خ



بنا 1442 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/08 - 44 : 05 PM