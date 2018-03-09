منظمة التعاون الإسلامي تختار الأميرة للامريم أول سفيرة للنوايا الحسنة جدة في 8 مارس / بنا / اختارت منظمة التعاون الإسلامي، صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم بنت الحسن، كأول سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي، ما ستساهم في تنفيذ أهداف التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في مجالات تمكين المرأة، والحفاظ على مؤسسة الزواج والأسرة، والدفع بجهود المنظمة في هذه المجالات.



وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، للأميرة للا مريم بنت الحسن اليوم، ورقة إعتمادها كأولى سفيرات النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك أثناء لقائه بالأميرة على هامش الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمرأة في مدينة مراكش المغربية، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.



وأشار إلى أن اختيار الأميرة للا مريم بنت الحسن، كأولى سفيرات النوايا الحسنة للمنظمة، جاء بناء على ما تحظى به سموها من إحترام وتقدير في دوائر متعددة، إلى جانب جهودها في مختلف المجالات الاجتماعية، ورؤيتها الواسعة حول القضايا الدولية المطروحة ذات الصلة بتمكين المرأة والأسرة ورفاه الطفل.



وبين أن جهود الأميرة وإسهاماتها ستشكل إضافة جوهرية لجهود المنظمة، حيث اهتمت في وقت مبكر بقضايا المرأة والطفل في المغرب وفي العالم العربي، مدللاً على ذلك بكلمة الأميرة الشهيرة في هذا الصدد "الأهم ليس هو العالم الذي سنتركه لأطفالنا ، وإنما الأطفال الذين سنتركهم لهذا العالم".



يذكر أن مجلس وزراء خارجية المنظمة أصدر في دورته الثالثة والأربعين التي انعقدت في أكتوبر 2016 بطشقند في جمهورية أوزبكستان ، قراراً يقضي باختيار سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين المرأة والأسرة للدفاع عن قيم الأسرة ومؤسسة الزواج ومكافحة زواج القاصرات.



ع ع



بنا 1437 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/08 - 46 : 05 PM