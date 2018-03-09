منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة في نيويورك جدة في 08 مارس/ بنا / يشارك وفد من منظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، وبعثة المنظمة لدى الأمم المتحدة في اجتماعات الدورة 62 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة التي تعقد خلال الفترة من 12-23 مارس الجاري ، على هامش أعمال الدورة 62 ، بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤتمر الوزاري للمرأة ، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وسيناقش المشاركون في هذه الجلسة قضايا تتعلق بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين خاصة النساء والفتيات، وسبل تمكينهم من الحصول على حقوقهم ، وتلبية احتياجاتهم ، ومن المتوقع أن تدعو الجلسة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات محددة لمواجهة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الهجرة واللجوء.

وتنظم منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي فعالية جانبية في 15 مارس الجاري، حول تمكين المرأة الريفية وتعزيز العدالة بين الجنسين في العالم الإسلامي، بهدف إبراز أهم إنجازات وتحديات تنفيذ خطة المنظمة للنهوض بالمرأة وتعزيز العدالة بين الجنسين ، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بتمكين المرأة، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في المجال.



م خ



بنا 1429 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/08 - 32 : 05 PM