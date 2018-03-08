رئيس الأمن العام يشيد بجهود مركز البحرين للدراسات في تعميق الوعي الثقافي المنامة في 08 مارس / بنا / استقبل اللواء طارق بن حسن الحسن، صباح اليوم الخميس، سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).



وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام برئيس مجلس الأمناء، مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المركز في مجال الأبحاث والدراسات وجهوده المستمرة في تعميق الوعي الثقافي.



وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره لدور المركز في إثراء مجالات البحث العلمي والدراسات المتميزة، معبرا عن اعتزازه بما يقدمه المركز من إضافات علمية متقدمة، متمنيا لرئيس مجلس الأمناء وكافة القائمين على المركز التوفيق والنجاح.



وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



أ.أ/ع ع



بنا 1324 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/08 - 30 : 04 PM