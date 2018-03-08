العصفور: مشاريع جداريات قادمة داخل قرى المحافظة الشمالية المنامة في 08 مارس / بنا / أعلن سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور عن التوجه لتنفيذ المزيد من مشاريع الجداريات الفنية ضمن مبادرة "كلنا شركاء في السلام" داخل قرى المحافظة، منوهًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز المفاهيم الحضارية للمواطنة والتعايش السلمي، ولم الشمل وصيانة النسيج الوطني وغرسها في نفوس الأطفال والناشئة والشباب.



وقال العصفور في حفل تكريم المشاركين في جدارية "طريقنا.. ميثاقنا" على سور مدرسة أبو صيبع الابتدائية للبنين بمجلس المحافظة، اليوم الخميس بحضور مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العميد عبدالله الجيران.



وتأتي هذه الجدارية في ختام سلسلة احتفالات المحافظة بذكرى ميثاق العمل الوطني، حيث حظيت بمشاركة داعمين يؤمنون بمبادئ الميثاق ويهتمون بنشر ثقافة المواطنة، لاسيما وأن مرحلة الميثاق مهدت لانطلاق المشروع الإصلاحي الملهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وأشار إلى أهمية غرس هذه المفاهيم في نفوس أبنائنا، مؤكداً على النجاح المتحقق من خلال استخدام أسلوب الجداريات في إيصال الكثير من المعاني والدلالات الوطنية.



وفي الختام تم تكريم الفنانين من جمعية (نلتقي لنرتقي) وفريق العمل المختص بالجداريات في المحافظة، بالإضافة إلى تكريم السيد فيصل شبيب رئيس الشئون الإدارية السابق بالمحافظة تقديرًا لسنوات خدمته التي جاوزت 20 عامًا.



ن.ف/ع ع



بنا 1314 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/08 - 19 : 04 PM