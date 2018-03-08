الصلاح يتفقد اعمال المرحلة الأولى من إعادة تأهيل مركز الحرف اليدوية المنامة في 08 مارس/ بنا / قام المهندس رائد محمد الصلاح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة القائم بأعمال الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بزيارة تفقديه لموقع مشروع "إعادة تأهيل مركز الحرف اليدوية بالمنامة" والذي تنفذه الوزارة متمثلة بإدارة صيانة المباني لصالح هيئة البحرين للسياحة والمعارض، يرافقه كل من المهندسة هدى ميرزا عباس مدير إدارة صيانة المباني وعدد من المهندسين والفنيين القائمين على المشروع بشؤون الأشغال، وبحضور الشيخة وفاء بنت سيف آل خليفة مدير إدارة الحرف اليدوية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك للوقوف على سير أعمال التنفيذ التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 45%.

وقال المهندس رائد الصلاح بأن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن أعمال تجديد المركز شاملة أعمال إعادة تأهيل دورات المياه بالطابق الأول من خلال استبدال البلاط مع الأدوات الصحية واستبدال الاسقف مع الأبواب والأعمال الكهربائية والميكانيكية ذات الصلة، واستبدال الأبواب الخشبية للورش والمداخل الرئيسية للمركز، واستبدال الأسقف للممرات والمكاتب والورش.



إلى جانب أعمال الصباغة الداخلية والخارجية، وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء، واستبدال مصادر الإضاءة الاعتيادية بمصادر إضاءة حديثة ومتطوّرة موّفرة للطاقة من نوع (LED) وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة. كما يشمل المشروع على أعمال استبدال لوحات توزيع الكهرباء الفرعية بالمركز.



وأشار الصلاح بأن الوزارة تهدف من خلال أعمال الصيانة للمبنى إلى الحفاظ على سلامة هيكل مباني المركز وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية بما يدعم الاحتياجات السياحية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها وسلامة مستخدمي المباني مع المحافظة على الطابع التراثي القديم للمركز، حيث يعد صرح تراثي وسياحي وواجهة تاريخية ووجهة سياحية مهمة لمملكة البحرين.









ن.ف/ع ذ



بنا 1202 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/08 - 14 : 03 PM