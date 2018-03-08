الوزير ميرزا يبحث مع "أبيكورب" فرص التعاون في الطاقة المتجددة المنامة في 8 مارس / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، بمكتبه السيد أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" والسيدة باسمة طاهر محروس نائب رئيس ادارة الاستثمار بالشركة، وهي أحدى الشركات التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، بحضور السيدة نورزات ميرساليفا القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة.

ورحب الوزير بالحضور مشيداً بما تقوم به الشركة من مشاريع كبرى في دول المنطقة في مجالات الطاقة الأحفورية والطاقة البديلة، وما حققته من انجازات مشهودة في تلك المشاريع في المملكة.



من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب الخطط المستقبلية للشركة في مجال الطاقة المتجددة ورغبتهم في الاستثمار والمشاركة في المشاريع القائمة وتأسيس علاقة تعاون مع وحدة الطاقة المستدامة التابعة للوزير والتي تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة.



وفي هذا الصدد، قال الوزير: "إننا نرحب بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في جميع المجالات والتي تقع ضمن اختصاص الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونطلع على عروضها ونقوم بدراستها ومدى الاستفادة منها حسب الفرص المتاحة".



كما قام الوزير باستعراض مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء المملكة.



وفي ختام اللقاء، عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسؤولين على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق التعاون مع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1127 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/03/08 - 38 : 02 PM