القائد العام لقوة الدفاع البحرين يشهد حفل تخريج إحدى دورات التعبية المتقدمة للضباط‎ المنامة في 08 مارس / بنا / شهد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم الخميس حفل تخريج إحدى دورات التعبية المتقدمة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بمشاركة عدد من ضباط الحرس الوطني وضباط من دولة الكويت الشقيقة.

ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقباله سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



وجرى عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقى اللواء الركن جابر عبدالله بن حويل آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تفضله برعاية حفل التخريج وعلى الدعم الكبير، والاهتمام المتواصل الذي يحظى به مركز تدريب قوة الدفاع الملكي من معاليه، مما كان له أكبر الأثر في تطوير قدراته وتعزيز كفاءته التدريبية.



ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتوزيع الشهادات على الضباط الخريجين، والجوائز التقديرية على المتفوقين، وهنأ معاليه الضباط على تخرجهم وإتمامهم منهاج هذه الدورة المتقدمة، واستكمالهم بنجاح كافة متطلبات التخرج، مضيفاً معاليه أن مستوى النتائج المتقدمة للدورة جاءت تتويجاً للجهود الطيبة التي بذلوها أثناء تحصيلهم العلمي في قاعات وميادين التدريب.



وأشار صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن هذه الدورات ستكون رصيداً جيداً، وعوناً قوياً ينطلق من خلاله الخريجين لتنفيذ جميع الواجبات التي ستناط بهم في حياتهم العسكرية المستقبلية، كما زودهم معاليه بتوجيهاته، وإرشاداته القيمة، وحثهم على أهمية مواصلة التدريب، والتعليم، والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، والمتقدمة التي تقدمها قوة الدفاع البحرين، مرحباً معاليه بمشاركة الضباط الأشقاء من القوات المسلحة بدولة الكويت لإخوانهم في هذه الدورة، ولما لتلك المشاركة من دور فاعل في تقوية أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين وحرصاً منها على رفع مستوى كافة منتسبيها من ضباط وأفراد، وتدريبهم التدريب الأمثل، القائم على أحدث الأسس، والأساليب العسكرية، أولت التدريب العسكري الأساسي، والمتقدم، أهمية خاصة، فهيأت العديد من الدورات العسكرية لمختلف الأسلحة والصنوف، وسعت لتطويرها، وزيادة قاعدتها العلمية، لتخريج ضباط مؤهلين بمختلف العلوم العسكرية، داعياً الله العلي القدير أن يديم على قوة الدفاع المزيد من التطور والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



حضر الحفل معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، والعقيد الركن ناصر عبد العزيز السمحان الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 1125 جمت 08/03/2018













عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/08 - 53 : 03 PM