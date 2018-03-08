قوة الدفاع تقيم حفل انتهاء فترة الإعداد والتدريب العسكري لمجموعة المتدربين المنامة في 8 مارس / بنا / أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم، حفل انتهاء فترة الإعداد والتدريب العسكري لمجموعة المتدربين من وحدة القوة الاحتياطية الملكية وذلك في عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

وقدم خلال الحفل، شرح موجز عن أهم البرامج ومراحل سير التدريبات النظرية والتطبيقات العملية التي اشتملت عليها فترة الإعداد والتدريب، كما تم توزيع الشهادات على المتدربين والجوائز التقديرية على المتفوقين.



ل.ب/ع ع



بنا 1118 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/03/08 - 37 : 02 PM