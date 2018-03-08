معالي القائد العام يتفقد أحد أسلحة قوة الدفاع ويطلع‎ على الجاهزية القتالية والإدارية المنامة في 8 مارس/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، بزيارة ميدانية تفقدية إلى أحد أسلحة قوة دفاع البحرين للاطلاع على الجاهزية القتالية والإدارية.

وخلال الزيارة استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن برامج التطوير في السلاح، بعدها أطلع على مدى الاستعدادات القتالية والإدارية والإنشائية المستقبلية فيه.



وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بكفاءة منتسبي قوة الدفاع وقدرتهم على التعامل مع المنظومات العسكرية الحديثة في مختلف الظروف، مضيفاً معاليه ان ذلك مكن قوة الدفاع من أن تصبح كياناً عسكرياً حديثاً ومتطوراً قادراً على الدفاع عن تراب الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الدور الكبير الذي تقوم به قوة دفاع البحرين باعتبارها حصناً منيعاً لأمن واستقرار الوطن، مشدداً معاليه على أهمية الاستمرار في جهود تطوير شتى قدراتها القتالية والإدارية حتى تتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقها على المستوى المحلي، والخليجي، والإقليمي على السواء.



وفي ختام الزيارة حث صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الجميع على أداء الواجبات المنوطة بهم بكل دقة واحتراف وفعالية والمضي بكل عزم وتفاني في تنفيذ الخطط العسكرية التطويرية تنفيذاً للتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظة الله ورعاه.



رافق معاليه خلال الزيارة اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.



ل.ب/خ.س



بنا 1108 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/03/08 - 33 : 02 PM