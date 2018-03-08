بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..السفير المري يشيد بخطوات مجلس التعاون لتمكين المرأة الخليجية الرياض في 8 مارس / بنا / أوضح سعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السفير حمد بن راشد المري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس ، أن اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق وقضايا المرأة والمساواة بينها وبين الرجل جاء في أكثر الأحكام، إذ ان الإسلام كفل للمرأة كامل انسانيتها إلى جانب الرجل.

مؤكداً في الوقت نفسه أن المرأة الخليجية تحظى باهتمام بالغ من كافه دول المجلس، حيث تقوم بدورها في تنمية المجتمع والارتقاء به اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وغير ذلك من الجوانب الأخرى.



كما أشار إلى أن دول المجلس انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق المرأة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (سيداو).



وبين أن دول المجلس تعمل على تنفيذ خطط واسعة النطاق للنهوض بالمرأة الخليجية وتمكينها للمشاركة في جميع مجالات الحياة، لتعمل وتودي دورها وفق الضوابط الشرعية في العديد من المجالات، إذ أنها تقلدت مناصب قيادية في قطاعات السياسة والتعليم والصحة والاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1003 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/03/08 - 12 : 01 PM