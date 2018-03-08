قصف مخزن صواريخ واسلحة للميلشيا الانقلابية في الجراحي وتكبيدها خسائر في الارواح حيس في 8 مارس /بنا/ بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مخزن صواريخ وأسلحة تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن.



واستهدفت المقاتلات، نقلا عن وكالة انباء الامارات، مخزن صواريخ وأسلحة وتعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيات الحوثي نحو مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي، أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية. كما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لجميع محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.



خ.س



بنا 0941 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/08 - 12 : 01 PM