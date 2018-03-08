المرصد السوري: اصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز السام في الغوطة الشرقية الغوطة الشرقية في 08 مارس/ بنا / تعرض عشرات المدنيين الى حالات اختناق بغازات الكلور السام جراء القصف المكثف لطيران النظام على مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية.



واستهدف الطيران السوري والروسي مناطق المعارضة المسلحة المحاصرة قرب دمشق، بينما تحدث أطباء عن هجوم كيميائي محتمل.

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان اصابة 60 شخصا على الأقل بصعوبات في التنفس في وقت متأخر امس في بلدتي حمورية وسقبا، اثر ضربات جوية شنّها الطيران الحربي.



واشارت الجمعية الطبية السورية الاميركية وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم للمراكز الطبية في سوريا معالجة 29 مصابا على الأقل، ظهرت عليهم عوارض التعرض لغاز الكلور.



و.ش



بنا 0928 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/08 - 42 : 12 PM